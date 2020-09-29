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Общество

04:55

Почти 25 млн россиян сделали прививку от гриппа

медицина общество

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Почти 25 миллионов жителей России сделали прививку от гриппа. Об этом информирует сайт Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что вакцинация проходит во всех регионах страны.

"В настоящее время в России против гриппа привито более 24,6 миллиона человек, что составляет 16,8 процента от численности населения страны", – заявили в Роспотребнадзоре.

По данным Всемирной организации здравоохранения, активность вирусов гриппа в странах Европейского региона остается на межэпидемическом уровне.

"С 21 по 27 сентября на территории РФ регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленная исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии", – отмечают специалисты.

Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ чаще выявлялось у взрослого населения, а также у детей от 7 до 14 лет. Превышение фиксировали в 20 субъектах РФ.

Ранее профессор Елена Васильева назвала прививку от гриппа важной для людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Она отметила, что вакцинация снижает риск развития у пациентов серьезных осложнений.

Вакцинация от гриппа стартовала в РФ с 1 сентября. Правительство страны дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины.

В Москве работают 450 пунктов вакцинации против гриппа

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