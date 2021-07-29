Олег Леонов: мы имеем право выбирать, чем прививаться

Фото: Александр Иванов
Куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов заявил, что пришла пора допустить на российский рынок иностранные вакцины от COVID-19. По его мнению, это даст людям возможность выбора и поможет формированию коллективного иммунитета.
"Я сам привился "Спутником", но те, кто хочет получить вакцину иностранного производства, имеют на это право. Многих отталкивает подход, когда предлагают фактически единственный вариант, сопровождая это информационным давлением", – отметил он.
По словам Леонова, мы живем в эпоху, когда обмен информацией или технологиями стал основой выживания цивилизации, а свободный выбор – основой организации общества. Когда людей лишают возможности выбирать сорт молока, вакцину или политика, это воспринимается крайне болезненно. Вдвойне и втройне важна возможность выбора, когда дело касается здоровья, резюмировал общественник.
"Государству стоит пойти навстречу людям и обеспечить их всеми видами вакцин против COVID-19, доказавшими свою эффективность", – заключил Леонов.
Ранее Олег Леонов встретился с жителями Патриарших прудов и предложил свои варианты решений застарелых проблем центра. В частности, он выступил за установку шумовых датчиков около ресторанов и стройплощадок.
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