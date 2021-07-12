Олег Леонов рассказал о состоянии площадок для выгула собак в Москве

Фото: Александр Иванов

В России требуется принять единые нормативы по проектированию площадок для выгула собак. Об этом на встрече с представителями ассоциации "Благополучие животных" заявил куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.

Он отметил, что сейчас любой огороженный пустырь без скамеек и инвентаря для тренировок можно назвать площадкой для выгула собак. В то же время для подготовки служебных собак есть единые стандарты по благоустройству площадок.

"Но нормативов по проектированию игровых площадок нет, и эту проблему нужно решать", – сказал Леонов.

Представитель "Лиза Алерт" предложил закрепить единые нормы по благоустройству площадок для выгула собак на законодательном уровне, прописав требования по установке освещения, скамеек, навесов, специального инвентаря и так далее.

Об этой и других проблемах Леонов призвал москвичей сообщать ему через раздел "Решаем вместе" на собственном сайте. На интерактивной карте любой человек может поставить метку и рассказать о проблеме своего района, которая мешает ему комфортно жить.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках проекта "Мой район" построят четыре новые площадки для выгула собак. Специализированные места для прогулок с питомцами появятся в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах.

