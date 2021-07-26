Леонов: центр Москвы могут спасти от шума неотвратимость наказания и новые технологии

Фото: Александр Иванов

Куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов и координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов встретились с жителями Патриарших прудов и предложили свои варианты решений застарелых проблем центра. В частности, они выступили за установку шумовых датчиков около ресторанов и стройплощадок.



"Вечерами, особенно в пятницу и выходные, на Патриаршие съезжаются десятки тысяч людей, чтобы повеселиться. Гости привыкли не задумываться о местных жителях, а ресторанам важна только прибыль. Масла в огонь подливают и застройщики. В результате местные жители вынуждены жить под постоянным шумовым давлением", – отметил Леонов.



Он предложил наделить район Патриарших особым статусом. По его словам, датчики уровня шума могли бы автоматически начислять штрафы за нарушение тишины, как это сейчас делают камеры контроля скорости. Леонов отметил, что для реального изменения ситуации к лучшему важно не просто увеличить штрафы для нарушителей тишины, но и сделать наказание неотвратимым. Этого можно будет добиться с помощью использования современных электронных способов контроля шумового загрязнения.

Ранее сообщалось, что на Патриарших прудах в Москве молодежь устроила танцевальный флешмоб, но его быстро остановила полиция. Один из зрителей успел снять шоу на видео.

Полицейские по вечерам перекрывают въезд в столичный район Патриарших прудов, где сосредоточено большое количество баров, кафе и других заведений.

Как объяснили в Совете депутатов округа Пресненского, ограничение ввели в качестве эксперимента в ответ на жалобы местных жителей на шум. Пропускают только автомобилистов с местной пропиской.

Местные жители говорят, что в районе стало значительно тише, однако полностью решить проблему не удалось, поскольку все равно машины проезжают из других заездов.

