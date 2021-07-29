Эксперт объяснил летальные случаи после прививки от COVID-19 в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Летальные случаи, зафиксированные среди привитых от коронавируса петербуржцев, связаны с наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.
По его словам, в стационары города продолжают поступать пациенты, в том числе и те, кто сделал прививку от COVID-19.
"Прежде всего это те жители, которые не успели пройти полный цикл вакцинации, после введения второго компонента прошел недостаточный период времени… Есть случаи, когда пациенты завершили вакцинацию двумя компонентами и у них фиксировался летальный исход. Но это пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями – сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими", – приводит слова Лисовца РИА Новости.
Он отметил, что единичные летальные случаи были и среди заболевших COVID-19 детей.
"Что касается смертей детей от коронавирусной инфекции, то, к сожалению, они наблюдались и в Санкт-Петербурге, но происходило это среди тех детей, у которых еще были тяжелые сопутствующие заболевания", – пояснил он.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждать вакцинацию подростков от COVID-19 в России преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований. Она подчеркнула, что на сегодняшний день в стране отсутствует зарегистрированная вакцина для детей и подростков.
Кузнецова добавила, что даже тогда, когда вакцину зарегистрируют, выдадут разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей.
Анна Кузнецова прокомментировала сообщение о начале вакцинации подростков
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