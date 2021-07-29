Партия "Спутника Лайт" прибыла в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" прибыла в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения республики в беседе с РИА Новости.

"Партия вакцины Спутник Лайт успешно доставлена на территорию республики. На данный момент завершена ее разгрузка", – рассказали в Минздраве.

Там уточнили, что транспортировка и разгрузка партии производилась при соблюдении всех необходимых мер предосторожности. Кроме того, дозы вакцины постоянно находились в подходящем температурном режиме.

Ранее первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" прибыла в международный аэропорт Дамаска. Сирийские партнеры также получили от России тесты для выявления коронавирусной инфекции.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с поставками "Спутника V" на экспорт не срывом, а задержкой. Главным приоритетом он назвал вакцинацию россиян.