В "Векторе" рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погода на распространение коронавируса оказывает лишь опосредованное влияние, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

"Погода не оказывает большого влияния на распространение коронавируса, но когда на улице очень жарко или очень холодно, то людей на улице меньше, они реже вместе гуляют и в основном проводят время в помещении, где прохладнее в жару или теплее в холод. Тогда можно сказать, что погода опосредованно влияет", – цитирует РИА Новости Семенова.

Специалист добавил, что замедляет передачу инфекции солнечный свет, ультрафиолет, очень сухая и жаркая погода.

"Когда умеренно-влажный климат, как Москве, например, и температура воздуха +32...+35, такое не считается и вирус прекрасно передается", – объяснил Семенов.

Ранее эксперт пояснил, что наиболее эффективными способами защиты от COVID-19 в любую погоду являются сокращение социальной активности, соблюдение социальной дистанции, использование масок и мытье рук. При этом лучшим способом профилактики коронавируса является вакцинация.

