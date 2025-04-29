Россиянка смешала ребенку жаропонижающее с лекарствами и вызвала опасный синдром

Фото: vk.com/Айрат Рахматуллин

В Республиканской детской клинической больнице Уфы спасли ребенка с синдромом "ошпаренной кожи". Об этом сообщил глава Минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в "ВКонтакте".

Рахматуллин рассказал, что ребенок поступил в больницу с жалобами на болезненные высыпания по всему телу, поражение слизистой губ, полости рта и глаз.

После обследования врачи выяснили, что это проявление буллезного эпидермального некролиза, или, как его еще называют, синдрома Лайелла. Оно является тяжелым заболеванием и характеризуется острым нарушением общего состояния пациента.

"Поражения кожи подобны ожогам 1–2-й степени, в связи с чем заболевание дополнительно называют синдромом "ошпаренной кожи", – сообщил глава Минздрава республики.

Мать дала ребенку препараты по основному заболеванию и жаропонижающие, которые не назначал врач. Организм несовершеннолетнего не выдержал большой лекарственной нагрузки.

По информации Рахматуллина, в РДКБ назначили специализированную терапию. Состояние ребенка улучшилось, появилась положительная динамика. Пораженные участки кожи практически зажили.

Ранее осколок стекла попал в глаз и разрезал роговицу ребенку в Подмосковье. Врачи прооперировали юного пациента. Врач мальчика Наталья Репина сообщила, что операция длилась около часа и прошла успешно.

Также медикам удалось сохранить зрение ребенку. Мальчика выписали, и он чувствует себя хорошо.