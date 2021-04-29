Выездные бригады вакцинации от COVID-19 в ТиНАО будут работать 1–10 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выездные бригады вакцинации от коронавируса в ТиНАО продолжат свою работу в майские праздники в связи с высоким спросом на прививку среди москвичей, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

"В ТиНАО продлена работа 15 выездных бригад вакцинации от коронавирусной инфекции, работающих на базе медучреждений амбулаторного звена. Это повысит доступность вакцинации – как для постоянных жителей ТиНАО в силу большой протяженности территории и удаленности от других пунктов вакцинации, так и для тех, кто собирается провести майские праздники и выходные на даче", – говорится в сообщении.

Уехавшие на дачу москвичи смогут привиться в непосредственной близости от места отдыха без записи в любой удобный день с 8 утра до 8 вечера. В выходные дни между майскими праздниками бригады будут работать по обычному графику. Места работы выездных бригад можно узнать на mos.ru.

Также для удобства жителей Москвы был изменен режим работы выездных бригад вакцинации, развернутых в 11 торговых центрах на выездах из города. Это касается уже открывшихся пунктов в ТЦ "Садовод", гипермаркетах "Глобус" в Сосенском и на Киевском шоссе, ТРЦ "Мега Теплый Стан", "Леруа Мерлен" в Юдине и на Киевском шоссе, МТК "ЕвроПарк", а также точках, которые открываются 29 апреля в супермаркетах "Ашан Алтуфьево" и "АТАК Шоссе Энтузиастов", ТРК "Европолис", "Леруа Мерлен" и ТЦ "Косино Парк".

"Чтобы сделать процесс вакцинации максимально комфортным для жителей, в этих ТЦ, в отличие от остальных мест вакцинации, после первой прививки горожане могут выбрать местом введения второго компонента не только этот же торговый центр, но и любой пункт вакцинации на базе одной из 100 городских поликлиник. Таким образом, по пути, например, на дачу, москвичи смогут сделать первую прививку, а уже по возвращении с майских праздников – в медучреждении около дома или работы", – рассказали в пресс-службе.

В мобильных прививочных пунктах соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, а проводят вакцинацию врачи городских поликлиник. Перед прививкой всех пациентов осматривают, а после в течение получаса наблюдают за состоянием вакцинировавшегося. В общей сложности вакцинация занимает 40 минут.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины – "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.