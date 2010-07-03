Премии правительства Москвы получили лучшие врачи и ученые

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Победителями премии правительства Москвы в сфере медицины стали шесть коллективов организаций столичного департамента здравоохранения. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.
Глава департамента Алексей Хрипун напомнил, что власти Москвы 17 лет подряд присуждают премию за лучшую научно-практическую разработку в области медицины. В 2017 году выплаты победителям увеличили до миллиона рублей. В этом году заявок стало в два раза больше, чем в прошлом, – 67.
"Самое важное, что это не просто теоретические разработки – все это научные труды, которые уже пришли в московские клиники и помогают москвичам", – подчеркнул Хрипун.
Одной из премий удостоили сотрудников Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий. Ее присудили за разработку и внедрение проекта скрининга рака легкого с помощью низкодозной компьютерной томографии. Теперь заболевание можно диагностировать более точно, так что число выявленных на ранних стадиях случаев увеличивается более чем в два раза.
Морозовской детской городской клинической больнице присудили премию за организацию медпомощи детям с цереброваскулярными заболеваниями в единственном в России центре детского инсульта. В центре доступны полный цикл диагностики и лечения цереброваскулярных патологий и круглосуточная нейровизуализация.
За совместную работу премией отметили коллектив Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева, городской клинической больницы имени Буянова, клинического медицинского центра Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Специалисты внедрили новые технологии в диагностике и лечении болезней мозга.
Обладателем еще одной премии стал коллектив специалистов больницы имени Давыдовского. Там организовали систему эндоваскулярной хирургии для помощи больным с ишемическими инсультами.
За цикл трудов о формировании здорового образа жизни и профилактике заболеваний премии удостоен коллектив специалистов НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента и клинического медицинского центра МГМСУ имени Евдокимова.
Премию присудили и городской клинической больнице имени Спасокукоцкого. Здесь разработали программу роботической хирургии. Врачи применяют передовые методики ранней диагностики и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. За последние семь лет только на базе центра оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии выполнили порядка 1,5 тысячи операций с помощью робота-хирурга "Да Винчи".
Во время конкурса проводилось онлайн-голосование. Общественное признание получили работы городской клинической больницы № 51, детской городской поликлиники № 133 и Морозовской детской городской клинической больницы.
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