Столичные врачи спасли двух пациентов с редкой опухолью гортани

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи из научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского спасили двух пациентов с редкой опухолью гортани. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В сообщении говорится, что в столичную больницу поступили обращения сразу от двух пациентов. Они жаловались на хриплый голос и на периодическое нарушение дыхания при физической нагрузки. После этого их осмотрели врачи, ими были обнаружены образования "округлой формы с гладкой поверхностью, полупрозрачное, оплетенное сосудами и занимающее 4/5 объема голосовой щели".

После детального обследования пациентам был поставлен диагноз: ангиоматозный полип. "С такой большой опухолью, которая закрывает практически все горло, человек может в любой момент задохнуться", – добавили в пресс-службе.

При этом медики отметили, что обычно такие новообразования случаются редко, чаще всего пациенты сталкиваются с небольшими полипами, которые не создают никакого дискомфорта в горле и не мешают дыханию.

"Благодаря использованию высокотехнологичного оборудования, эндоскопической оптики, микрохирургического инструментария и операционного микроскопа с большим увеличением, удалось безопасно удалить оба образования. Послеоперационный период протекал гладко, пациентов через два дня выписали из клиники, голос у них полностью восстановился", – заключили в департаменте.

Ранее врачи городской клинической больницы (ГКБ) имени Иноземцева столичного департамента здравоохранения успешно удалили пациентке 15-сантиметровый миоматозный узел из шейки матки, сохранив репродуктивную функцию.