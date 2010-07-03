Столичные врачи спасли двух пациентов с редкой опухолью гортани

Врачи из научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского спасили двух пациентов с редкой опухолью гортани. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
В сообщении говорится, что в столичную больницу поступили обращения сразу от двух пациентов. Они жаловались на хриплый голос и на периодическое нарушение дыхания при физической нагрузки. После этого их осмотрели врачи, ими были обнаружены образования "округлой формы с гладкой поверхностью, полупрозрачное, оплетенное сосудами и занимающее 4/5 объема голосовой щели".
После детального обследования пациентам был поставлен диагноз: ангиоматозный полип. "С такой большой опухолью, которая закрывает практически все горло, человек может в любой момент задохнуться", – добавили в пресс-службе.
При этом медики отметили, что обычно такие новообразования случаются редко, чаще всего пациенты сталкиваются с небольшими полипами, которые не создают никакого дискомфорта в горле и не мешают дыханию.
"Благодаря использованию высокотехнологичного оборудования, эндоскопической оптики, микрохирургического инструментария и операционного микроскопа с большим увеличением, удалось безопасно удалить оба образования. Послеоперационный период протекал гладко, пациентов через два дня выписали из клиники, голос у них полностью восстановился", – заключили в департаменте.
Ранее врачи городской клинической больницы (ГКБ) имени Иноземцева столичного департамента здравоохранения успешно удалили пациентке 15-сантиметровый миоматозный узел из шейки матки, сохранив репродуктивную функцию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.