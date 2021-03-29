Вирусолог рассказал о главной причине ложноположительного теста на коронавирус

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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал Москве 24, часто ли могут встречаться ложноположительные тесты на коронавирус, а также об основной причине ошибочного результата.

"Ложноположительные тесты – это совершенно нечастый вариант. Такая проблема встречается крайне редко и в основном возможна из-за лабораторных загрязнений. Сейчас просто масштаб инфекции такой, что самые разные люди делают ПЦР-тесты. И, хотя это в основном высококвалифицированные люди, бывает всякое", – рассказал Аграновский.





Анатолий Аграновский профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский У ПЦР-тестов чувствительность такая высокая, что небольшое загрязнение может дать позитив. Так устроен тест, это оборотная сторона его чувствительности. И это, в общем-то, хорошее свойство этого анализа. Но все имеет свои отрицательные моменты, и надо следить, чтобы все нормы соблюдались лабораториями.

Аграновский еще раз подчеркнул, что вероятность получения ложноположительного теста на коронавирус крайне низкая. Однако, если есть сомнения, результат всегда можно перепроверить.

"Сдайте его еще раз в другой организации, а в дополнение к этому проверьте антитела к инфекции. ПЦР дает ответ на вопрос, идет ли в данный момент активная инфекция, а антитела – перенес или не перенес человек заболевание. И антитела, как правило, не соседствуют с коронавирусом", – заключил вирусолог.

Ранее в Минздраве РФ рассказали об иммунитете у пожилых после вакцинации от COVID-19. По словам замминистра Сергея Глаголева, защита у возрастной категории граждан может формироваться медленнее.

"Хочу обратить внимание, что гражданам, прошедшим вакцинацию, необходимо продолжить соблюдать все защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию – по крайней мере на протяжении трех недель после введения второго компонента вакцины", – заявил Глаголев.

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