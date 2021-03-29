Вирусолог рассказал о главной причине ложноположительного теста на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал Москве 24, часто ли могут встречаться ложноположительные тесты на коронавирус, а также об основной причине ошибочного результата.
"Ложноположительные тесты – это совершенно нечастый вариант. Такая проблема встречается крайне редко и в основном возможна из-за лабораторных загрязнений. Сейчас просто масштаб инфекции такой, что самые разные люди делают ПЦР-тесты. И, хотя это в основном высококвалифицированные люди, бывает всякое", – рассказал Аграновский.
Аграновский еще раз подчеркнул, что вероятность получения ложноположительного теста на коронавирус крайне низкая. Однако, если есть сомнения, результат всегда можно перепроверить.
"Сдайте его еще раз в другой организации, а в дополнение к этому проверьте антитела к инфекции. ПЦР дает ответ на вопрос, идет ли в данный момент активная инфекция, а антитела – перенес или не перенес человек заболевание. И антитела, как правило, не соседствуют с коронавирусом", – заключил вирусолог.
Ранее в Минздраве РФ рассказали об иммунитете у пожилых после вакцинации от COVID-19. По словам замминистра Сергея Глаголева, защита у возрастной категории граждан может формироваться медленнее.
"Хочу обратить внимание, что гражданам, прошедшим вакцинацию, необходимо продолжить соблюдать все защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию – по крайней мере на протяжении трех недель после введения второго компонента вакцины", – заявил Глаголев.
Также психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала, как объяснить пожилым людям целесообразность вакцинации от коронавируса и убедить их сделать прививку. По словам эксперта, прежде всего следует помочь близким старшего возраста разобраться в информации о вирусе и текущей ситуации с его распространением.
В Москве ровно год назад объявили режим самоизоляции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: