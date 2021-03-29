Песков оценил динамику эпидситуации с коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России динамика эпидемиологической ситуации внушает осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, сейчас пока надо делать сноску на санитарные наши власти, [но] динамику пока можно с осторожным оптимизмом... констатировать", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Накануне Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации в России коллективный иммунитет будет к коронавирусу к концу лета. По его словам, о снятии ограничений можно будет говорить, как только он будет достигнут. Глава государства отметил, что для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы привитыми было около 70% взрослого населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия входит в тройку лидеров по числу проведенных тестов на COVID-19. По ее словам, в настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.

