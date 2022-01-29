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Общество

04:00

Проценко сообщил о росте нагрузки на первичное амбулаторное звено

медицина общество

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Рост нагрузки на первичное амбулаторное звено фиксируется в России из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом рассказал главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в своем телеграм-канале.

Специалист пояснил, что основное количество пациентов с коронавирусом проходят лечение у терапевтов.

"Относительно легкое течение заболевания, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами", – подчеркнул Проценко.

Медик добавил, что в данный момент перезагрузке первичного звена уделяется особое внимание.

Проценко также сообщил, что на заседании комиссии по здравоохранению разговор велся о программе медицинской реабилитации пациентов сроком до 2026 года. По итогу эксперты пришли к соглашению о необходимости наладить оперативное информирование о ходе данной программы.

"Первое, что бросилось в глаза: предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы, на оплату труда медицинских работников, но не заложили средства на обучение, а это неправильно", – сказал Проценко.

Ранее завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом.

Согласно его прогнозу, рост заболеваемости с учетом влияния штамма "Омикрон" может продолжаться до 15 февраля, а на спад он пойдет ближе к концу февраля.

Врач назвал главную особенность новой волны коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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