Ученые из Австралии воссоздали новый коронавирус в лаборатории

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Ученые Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти в Австралии заявили, что могут предоставить Всемирной организации здравоохранения и всему миру лабораторную версию коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии в Китае. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалисты самостоятельно "вырастили" полноценную версию вируса. Это стало возможным после того, как в Австралию прибыл мужчина с симптомами, похожими на коронавирус. Исследование подтвердило догадки ученых. На основе биологического материала зараженного был создан образец опасного микроорганизма.

"Наличие настоящего вируса означает, что теперь у нас есть возможность фактически проверять и проверять все методы тестирования, а также сравнивать их чувствительность и специфику", – объяснил руководитель лаборатории по идентификации вируса Джулиан Друс.

Ожидается, что появление полноценного образца коронавируса ускорит разработку вакцины и средств определения заболевания новой формой пневмонии на бессимптомной стадии. Пока сообщается о том, что группа исследователей из Гонконга разработала лекарство против вируса, но клинические испытания препарат пока не прошел.

Вспышка заболеваний коронавирусом была изначально зафиксирована в китайском городе Ухань еще в декабре. Масштабы заражения значительно увеличились за месяц – сейчас сообщается о более чем 4,5 тысячи заболевших и более 100 погибших. При этом 52 пациента успешно побороли вирус.

В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в стране. Председателем объединения станет Татьяна Голикова. 29 января Роспотребнадзор предоставит правительству проект национального плана по борьбе с заболеванием.

