Свыше 67 млн россиян сделали прививку от гриппа

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Свыше 67 миллионов россиян вакцинировались от гриппа. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора на своем официальном сайте.

"Это составляет 45,9% от численности населения страны", – уточнили в ведомстве.

В период с 20 по 26 декабря эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ оказались превышены в 58 субъектах страны. При этом основную часть заболевших составили взрослые люди.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал грипп более серьезной проблемой, чем коронавирус. Он обратил внимание на заболеваемость гриппом среди детей, поскольку превышение показателей и недостаточная иммунизация приводит к закрытию школ.