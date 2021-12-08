Москвичам напомнили о важности вакцинации от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В больницах имеется достаточный объем коечных мощностей для лечения гриппа и ОРВИ у детей (более 35%). Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Для обеспечения всех заболевших стационарной медицинской помощью дополнительно развернуто 450 коек в инфекционной клинической больнице № 1, детской городской клинической больнице Святого Владимира, детской инфекционной клинической больнице № 6, детской городской клинической больнице имени Башляевой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице находятся ниже пороговых величин. Так, среди детей до 2 лет они ниже на 80%, от 3 до 6 лет – на 73,2%, от 7 до 14 лет – на 23,5%. При этом в последние недели наблюдается рост госпитализаций детей с гриппом и ОРВИ.

"Медицинская помощь и детям и взрослым оказывается в полном объеме. Лекарственных препаратов, в том числе для проведения противовирусной терапии для лечения гриппа и ОРВИ, достаточно во всех медицинских организациях", – добавляется в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Однако в период с 22 по 28 ноября эпидемические пороги по заболеваемости все еще были превышены в 46 российских регионах.

