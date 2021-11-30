В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

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В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом пишет РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, в период с 22 по 28 ноября эпидемические пороги по заболеваемости все еще были превышены в 46 российских регионах.

"В целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась <...>, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось", – утверждается в заявлении.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, основную часть заболевших в данный момент составляют взрослые люди и подростки.

В ведомстве напомнили, что в стране продолжается прививочная кампания против гриппа. По актуальной информации, прививку уже получили свыше 54,9 миллиона человек – 37,6% от общей численности населения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о высоком риске осложнения ситуации с гриппом в России в ближайшее время. По ее словам, иммунизация против заболевания продолжается, но уровень охвата пока недостаточный.