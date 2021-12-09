Онищенко назвал грипп более серьезной проблемой, чем коронавирус

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Грипп является более серьезной проблемой, чем коронавирус. Подъем заболеваемости традиционно начинается во второй декаде января, заявил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Сейчас подъем идет повсеместно. 54 из 85 субъектов России превысили недельные эпидемические пороги. А что такое эпидемический порог? Это на эту дату среднее многолетняя заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями и его превышение – это свидетельство того, что у нас есть основания волноваться", – сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он обратил внимание на заболеваемость гриппом среди детей, поскольку превышение показателей и недостаточная иммунизация приводит к закрытию школ. В связи с этим Онищенко призвал вакцинировать 17 миллионов российских детей.
"По тем данным, которые мы имеем – 59,46 миллиона человек привилось от гриппа. Это 40,7% от численности населения страны. А если говорить о коллективном иммунитете, то надо 70-80% чтобы людей было охвачено прививками. Это недостаточный уровень, но подъем уже идет в большей половине регионов страны", – отметил Онищенко.
Ранее он заявил, что в России необходимо прекращать введение ограничений из-за коронавируса, поскольку это негативно влияет на экономику. По его словам, когда у людей снижаются доходы, они не могут позволить себе качественное питание и отдых.
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