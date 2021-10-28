Врачи перечислили симптомы рака почек

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Специалисты Национальной системы здравоохранения Англии и Cancer Research UK заявили, что чаще всего опухоли в почках находят случайно, однако можно выделить некоторые признаки заболевания. Об этом сообщает Express.

"Никто не может сказать точно, сколько вы проживете, если заболеете раком почки, и во многом это зависит от того, на какой стадии у вас рак", – предупредили врачи.

Главными симптомами рака почек, по словам экспертов, являются кровь в моче и гематурия (присутствие эритроцитов в моче). Также на онкологическое заболевание могут указывать припухлости и шишки на боку.

Имеющие рак почек пациенты часто теряют вес, имеют сильное потоотделение с высокой температурой, усталость, потерю аппетита, общее ощущение плохого самочувствия и непроходящую боль в спине ниже ребер.

Ранее врачи из Великобритании выяснили, что частая икота может быть признаком онкологического заболевания. По словам доктора Хуссейна Абдеха, икота возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи или употребления алкоголя, но иногда она может быть симптомом рака пищевода.

