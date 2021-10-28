Врачи перечислили симптомы рака почек

Фото: Depositphotos/Shidlovski
Специалисты Национальной системы здравоохранения Англии и Cancer Research UK заявили, что чаще всего опухоли в почках находят случайно, однако можно выделить некоторые признаки заболевания. Об этом сообщает Express.
"Никто не может сказать точно, сколько вы проживете, если заболеете раком почки, и во многом это зависит от того, на какой стадии у вас рак", – предупредили врачи.
Главными симптомами рака почек, по словам экспертов, являются кровь в моче и гематурия (присутствие эритроцитов в моче). Также на онкологическое заболевание могут указывать припухлости и шишки на боку.
Имеющие рак почек пациенты часто теряют вес, имеют сильное потоотделение с высокой температурой, усталость, потерю аппетита, общее ощущение плохого самочувствия и непроходящую боль в спине ниже ребер.
Ранее врачи из Великобритании выяснили, что частая икота может быть признаком онкологического заболевания. По словам доктора Хуссейна Абдеха, икота возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи или употребления алкоголя, но иногда она может быть симптомом рака пищевода.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: