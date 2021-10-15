В День борьбы с раком молочной железы врачи рассказали о диагностике и лечении онкологии

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15 октября во всем мире проходит День борьбы с раком молочной железы. Данный диагноз ежегодно ставят более чем 70 тысячам женщин в России.

Этот диагноз пугает тысячи женщин, но медики утверждают, что если вовремя обратиться к врачу, то, согласно статистике, в 91% случаев пациентки полностью излечиваются. Врачи рекомендуют женщинам до 35 лет приходить на прием к врачу-маммологу раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. Специалисты подчеркнули, что самостоятельно обнаружить новообразование можно лишь на серьезной стадии болезни.

"Рак, обнаруженный на первой и второй стадиях, благодаря современным методам лечения можно победить: по статистике, женщины, которые вовремя обратились к врачу, полностью излечиваются в 91% случаев", – рассказали эксперты.

Врачи также считают, что снизить риск возникновения болезни или увеличить шансы на выздоровление поможет здоровый образ жизни. Специалисты напоминают, что победить рак можно лишь с помощью хирургической операции, химиотерапии или лучевой терапии.

Чтобы помочь женщинам с раком молочной железы понять, что с такой проблемой они не одни, журнал "Ева.ру" разработал проект "Преображение". В течение года медики, психологи и юристы в проекте подробно рассказывали, как и где необходимо проходить диагностику, на что обратить внимание при выборе врача, какие существуют схемы лечения в России, а женщины, у которых обнаружили рак молочной железы, рассказывали свои истории.

Ранее в британском благотворительном фонде по борьбе с раком груди Walk The Walk назвали пять ранних и распространенных симптомов этого заболевания. Одним из первых и самых распространенных симптомов рака груди является сыпь вокруг соска. Другим признаком онкологии считается впалый сосок. Также о заболевании может говорить изменение его положения или формы.

