Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 развернули в парке "Патриот"

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" сообщил о развертывании временного госпиталя для пациентов с коронавирусом в парке "Патриот".

По словам руководителя региона, помощь властям оказали в министерстве обороны.

"Они не просто предоставили парк "Патриот" для уже, можно сказать, постоянного госпиталя, но и присылают к нам врачей. Для нас это очень важно, так как мы обязаны оказать помощь всем, кто в ней нуждается", – уточнил Воробьев.

Губернатор Московской области добавил, что в регионе сохраняется сложная ситуация по коронавирусу. Ежедневно госпитализируют более тысячи жителей Подмосковья.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее предложил сохранить в РФ систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, введенную в ряде регионов страны. По мнению эксперта, это необходимо до достижения 80-процентного коллективного иммунитета.

