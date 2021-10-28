Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 развернули в парке "Патриот"

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" сообщил о развертывании временного госпиталя для пациентов с коронавирусом в парке "Патриот".
По словам руководителя региона, помощь властям оказали в министерстве обороны.
"Они не просто предоставили парк "Патриот" для уже, можно сказать, постоянного госпиталя, но и присылают к нам врачей. Для нас это очень важно, так как мы обязаны оказать помощь всем, кто в ней нуждается", – уточнил Воробьев.
Губернатор Московской области добавил, что в регионе сохраняется сложная ситуация по коронавирусу. Ежедневно госпитализируют более тысячи жителей Подмосковья.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее предложил сохранить в РФ систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, введенную в ряде регионов страны. По мнению эксперта, это необходимо до достижения 80-процентного коллективного иммунитета.
Власти не рассматривают введение более жестких ограничительных мер в РФ из-за COVID-19
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