Специалист рассказал о новом подвиде штамма "Дельта" АY.4.2

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Главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков сообщил, что обнаруженный в Великобритании подвид штамма "Дельта" АY.4.2 не будет легче для заболевших, заражаемость у него выше. Об этом сообщает РИА Новости.

"Теоретически, с учетом того что это подвид "Дельта"-штамма, можно понять, что течение заболевания, вызванного им, легче протекать не будет", – пояснил специалист.

Поздняков добавил, что если учитывать свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым, то при несоблюдении эпидемиологических правил один больной заражает примерно девять здоровых. Нынешний "Дельта"-штамм заражает примерно восемь человек, отметил врач.

"А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, что "Дельта" заразнее изначального штамма более чем на 100 процентов", – подчеркнул Поздняков.

Специалист также считает естественным появление нового подвида коронавируса, так как он изменяется и ищет облегченные пути для внедрения в организм.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении потомка "Дельта"-штамма коронавируса. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию мутации, заявили, что на нее приходится почти 10% заражений в Великобритании.

Исследователи считают, что новая мутация на 10–15% заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным COVID-19 за все время пандемии, заключили ученые.