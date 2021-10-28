Специалист рассказал о новом подвиде штамма "Дельта" АY.4.2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков сообщил, что обнаруженный в Великобритании подвид штамма "Дельта" АY.4.2 не будет легче для заболевших, заражаемость у него выше. Об этом сообщает РИА Новости.
"Теоретически, с учетом того что это подвид "Дельта"-штамма, можно понять, что течение заболевания, вызванного им, легче протекать не будет", – пояснил специалист.
Поздняков добавил, что если учитывать свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым, то при несоблюдении эпидемиологических правил один больной заражает примерно девять здоровых. Нынешний "Дельта"-штамм заражает примерно восемь человек, отметил врач.
"А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, что "Дельта" заразнее изначального штамма более чем на 100 процентов", – подчеркнул Поздняков.
Специалист также считает естественным появление нового подвида коронавируса, так как он изменяется и ищет облегченные пути для внедрения в организм.
Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении потомка "Дельта"-штамма коронавируса. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию мутации, заявили, что на нее приходится почти 10% заражений в Великобритании.
Исследователи считают, что новая мутация на 10–15% заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным COVID-19 за все время пандемии, заключили ученые.
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