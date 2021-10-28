Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:39

Специалист рассказал о новом подвиде штамма "Дельта" АY.4.2

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков сообщил, что обнаруженный в Великобритании подвид штамма "Дельта" АY.4.2 не будет легче для заболевших, заражаемость у него выше. Об этом сообщает РИА Новости.

"Теоретически, с учетом того что это подвид "Дельта"-штамма, можно понять, что течение заболевания, вызванного им, легче протекать не будет", – пояснил специалист.

Поздняков добавил, что если учитывать свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым, то при несоблюдении эпидемиологических правил один больной заражает примерно девять здоровых. Нынешний "Дельта"-штамм заражает примерно восемь человек, отметил врач.

"А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, что "Дельта" заразнее изначального штамма более чем на 100 процентов", – подчеркнул Поздняков.

Специалист также считает естественным появление нового подвида коронавируса, так как он изменяется и ищет облегченные пути для внедрения в организм.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении потомка "Дельта"-штамма коронавируса. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию мутации, заявили, что на нее приходится почти 10% заражений в Великобритании.

Исследователи считают, что новая мутация на 10–15% заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным COVID-19 за все время пандемии, заключили ученые.

В России обнаружили новый вариант коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать