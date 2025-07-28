Шесть объектов здравоохранения построили на юге Москвы за счет бюджета с 2020 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2020 года в Южном административном округе Москвы были построены шесть объектов здравоохранения общей площадью свыше 59 тысяч квадратных метров. Все они были возведены за счет средств Адресной инвестиционной программы под кураторством комплекса градостроительной политики и строительства столицы, рассказал руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

"Современные здания возводят по новым стандартам, чтобы обеспечить доступность качественной медицины и создать благоприятную атмосферу для лечения пациентов. <...> Среди объектов – детско-взрослые поликлиники, подстанция скорой медицинской помощи и флагманский центр в районах Нагатинский Затон, Даниловском, Бирюлево Восточное и Царицыно", – поделился Александров.

В текущем году был открыт четырехэтажный флагманский центр городской клинической больницы имени В. М. Буянова на Бакинской улице в Царицыне. Он может принимать до 200 человек в день. Там пациентам будет доступен полный комплекс необходимой помощи в течение первых суток: от оперативного вмешательства до интенсивной терапии. Приемное отделение работает по системе триажа, благодаря которой потоки пациентов делят на три категории в зависимости от срочности оказания помощи.

В 2024 году на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное была возведена детская поликлиника, оснащенная современным медицинским оборудованием и эргономичной мебелью. В медучреждении доступны зоны приема анализов и профилактики, педиатрическое и реабилитационное отделения, кабинеты врачей-специалистов, лучевой и функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория и административные помещения с конференц-залом.

В 2023 году были построены сразу две детско-взрослые поликлиники на Автозаводской улице в Даниловском районе и в Бирюлеве Восточном. Кроме того, в 2021 году на улице Ленинская Слобода появилась подстанция скорой медицинской помощи, вмещающая 20 машино-мест.

В Нагатинском Затоне на улице Речников открылась детско-взрослая поликлиника. В детском отделении ведут прием педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед и детский хирург. Во взрослом блоке доступно отделение профилактики с кабинетом вакцинации, кабинеты врачей, функциональной диагностики, дневной стационар и хирургическое отделение.

За последние пять лет в Москве реконструировали и построили более двух миллионов квадратных метров медицинских объектов. В текущем году планируется обновить сразу 15 корпусов в больницах. Работы будут выполнены с минимальным воздействием на деятельность самих лечебных учреждений. Уже после ремонта корпуса станут соответствовать современным стандартам столичной медицины.

