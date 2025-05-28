Врачи Москвы представят инновационные разработки в "Сколкове"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На площадке инновационного центра "Сколково" 29 и 30 мая пройдет крупнейшая технологическая конференция Startup Village, в ходе которой впервые представят стенд с новейшими медицинскими технологиями "Создано московскими врачами". Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, экспозиция создана в сотрудничестве с ведущими научными организациями России. На стенде будет свыше 20 медицинских инновационных технологий, в том числе не имеющие аналогов в мире. Посетители смогут лично протестировать разработки, пройти экспресс-чекапы и получить консультации специалистов.

Различные инновационные решения уже тестируются в столичных клиниках. Среди них – малоинвазивная методика стабилизации поясничного отдела позвоночника с использованием российских имплантов и установочного инструментария, позволяющая сократить срок реабилитации с полугода до шести недель.

Кроме того, на стенде представлена технология 3D-биопечати индивидуальных имплантов для восстановления барабанной перепонки. Она обеспечивает почти 100-процентную эффективность по восстановлению слуха, а также сокращает длительность операции и госпитализации в два раза.

В интерактивной зоне чекапов все желающие могут пройти экспресс-обледования. Для гостей доступны диагностика кожных заболеваний, оценка когнитивного и психоэмоционального состояния, тестирование вероятности риска развития ментальных заболеваний.

Конференция Startup Village проводится в рамках Московской недели предпринимательства. Участие в ней бесплатное, однако необходима регистрация на сайте мероприятия.

Ранее семь новых роботов для проведения операций появились в ведущих московских онкологических клиниках. Как уточнил Сергей Собянин, технику установили ММКЦ "Коммунарка", МГОБ № 62, Онкоцентре № 1 ГКБ имени Юдина, ММНКЦ имени Боткина и МКНЦ имени Логинова. Это значительно расширило возможности специалистов, подчеркнул мэр.