Депздрав дал рекомендации по прививкам перед поездкой за границу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед поездкой за границу на новогодние каникулы нужно сделать все необходимые прививки, чтобы защититься от инфекций, которыми можно заразиться в другой стране, сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина.

"При планировании отпуска убедитесь, что у вас сделаны все прививки в рамках регионального календаря прививок – в него входит вакцинация против 17 инфекций. От других инфекций врачи прививают по эпидемическим показаниям", – приводит слова Сметаниной Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что в первую очередь нужно обратить внимание на прививки против кори, особенно если путешествие будет в европейские страны.

"Корь – чрезвычайно заразное остро протекающее инфекционное заболевание, являющееся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста", – подчеркнула Сметанина.

Она добавила, что по оценке ВОЗ, за первые три месяца этого года число заболевших корью во всем мире увеличилось в четыре раза.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о риске заразиться инфекционным заболеванием во время путешествий в экзотические страны. Речь идет о таких странах, как Таиланд, Шри-Ланка, Конго, Вьетнам, Индия, острова Индонезии, ЮАР и других.

В ведомстве напомнили, что в таких странах можно заразиться малярией, различными лихорадками, брюшным тифом, гепатитом А, холерой и чумой. Туристам рекомендуют перед поездкой интересоваться эпидемиологической ситуацией в стране.

Кроме того, при планировании поездки следует сделать прививки, а в стране пребывания соблюдать правила личной гигиены и предусмотреть мероприятия по защите от насекомых. При обнаружении каких-либо признаков заболевания необходимо, не откладывая, посетить больницу.

