Депздрав дал рекомендации по прививкам перед поездкой за границу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Перед поездкой за границу на новогодние каникулы нужно сделать все необходимые прививки, чтобы защититься от инфекций, которыми можно заразиться в другой стране, сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина.
"При планировании отпуска убедитесь, что у вас сделаны все прививки в рамках регионального календаря прививок – в него входит вакцинация против 17 инфекций. От других инфекций врачи прививают по эпидемическим показаниям", – приводит слова Сметаниной Агентство "Москва".
Она подчеркнула, что в первую очередь нужно обратить внимание на прививки против кори, особенно если путешествие будет в европейские страны.
"Корь – чрезвычайно заразное остро протекающее инфекционное заболевание, являющееся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста", – подчеркнула Сметанина.
Она добавила, что по оценке ВОЗ, за первые три месяца этого года число заболевших корью во всем мире увеличилось в четыре раза.
Ранее Роспотребнадзор напомнил о риске заразиться инфекционным заболеванием во время путешествий в экзотические страны. Речь идет о таких странах, как Таиланд, Шри-Ланка, Конго, Вьетнам, Индия, острова Индонезии, ЮАР и других.
В ведомстве напомнили, что в таких странах можно заразиться малярией, различными лихорадками, брюшным тифом, гепатитом А, холерой и чумой. Туристам рекомендуют перед поездкой интересоваться эпидемиологической ситуацией в стране.
Кроме того, при планировании поездки следует сделать прививки, а в стране пребывания соблюдать правила личной гигиены и предусмотреть мероприятия по защите от насекомых. При обнаружении каких-либо признаков заболевания необходимо, не откладывая, посетить больницу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: