Первый городской кардиоонкологический центр открылся в столице

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве открылся первый городской кардиоонкологический центр на базе городской клинической больницы имени Юдина, где врачи оказывают помощь пациентам, имеющим онкологические заболевания и высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В настоящее время специалисты разрабатывают индивидуальный план лечения для каждого пациента с кардиологическими проблемами. Также проводится своевременная диагностика и терапия.

"Так как химиотерапия очень сильно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, важно не только вылечить пациента от онкологии, но и минимизировать риски осложнений сопутствующих заболеваний", – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, в будущем проект будет развиваться и кабинеты кардиологов и специалистов по функциональной диагностике в центре появятся в других центрах амбулаторной онкологической помощи.

Кардиоонкоцентр функционирует в двух Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) онкологического центра № 1 больницы имени Юдина.

"Врач поликлиники при направлении пациента с подозрением на злокачественное новообразование в ЦАОП проводит оценку исходного риска сердечно-сосудистых осложнений. Для этого необходимо изучить анамнез, а также провести ряд контрольных исследований, таких как ЭКГ, ЭХО-КГ и другие", – уточнили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Эксперты центра разрабатывают индивидуальный план наблюдения за пациентами, адаптируя лечение с учетом существующих заболеваний и потенциальных рисков их прогрессирования. Это помогает поддерживать высокую результативность противоопухолевой терапии при строгом контроле ее безопасности.

Между тем разрабатываемую Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) онковакцину могут начать применять с 2025 года. Вакцину получится начать применять благодаря принятию закона о применении персонализированных препаратов.