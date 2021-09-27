"Институт стволовых клеток человека" может создать комбовакцину от коронавируса и гриппа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За создание комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа может взяться "Институт стволовых клеток человека". Об этом заявил председатель совета директоров института Артур Исаев.

По его словам, исследователи рассматривают такую возможность.

"У нас уже есть данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные. Сейчас мы рассматриваем, какой объем клинических исследований необходимо проводить по совмещению вакцин", – рассказал Исаев ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России начали изучать возможность одновременного применения вакцин от COVID-19 и гриппа. Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения таких препаратов уже идут на животных.