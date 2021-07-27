Чечня стала первым регионом РФ, где от COVID-19 вакцинировалось 60% взрослого населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов заявил, что Чечня стала первым регионом РФ, где вакцинировалось 60% взрослого населения.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, прививку от COVID-19 сделали 568 тысяч человек.
"Я хочу поздравить с этим жителей республики, безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения", – отметил министр.
Он также подчеркнул, что вакцинация жителей республики окажет заметное влияние на эпидемиологическую обстановку в регионе уже к осени этого года.
Ранее в Чечне для определенных категорий граждан вакцинация стала обязательной. В республике был отмечен рост заболеваемости среди граждан, посещающих ТЦ, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары и рестораны.
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