Чечня стала первым регионом РФ, где от COVID-19 вакцинировалось 60% взрослого населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов заявил, что Чечня стала первым регионом РФ, где вакцинировалось 60% взрослого населения.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, прививку от COVID-19 сделали 568 тысяч человек.

"Я хочу поздравить с этим жителей республики, безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что вакцинация жителей республики окажет заметное влияние на эпидемиологическую обстановку в регионе уже к осени этого года.

Ранее в Чечне для определенных категорий граждан вакцинация стала обязательной. В республике был отмечен рост заболеваемости среди граждан, посещающих ТЦ, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары и рестораны.