Чечня вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Фото: ТАСС/Елена Афонина
В Чечне для определенных категорий граждан вакцинация становится обязательной. Постановление об этом опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.
В республике был отмечен рост заболеваемости среди граждан, посещающих ТЦ, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары и рестораны. В постановлении указывается, что за последний месяц на долю работающего населения приходится 72% случаев заражения; на долю лиц пенсионного возраста – 45%; на детей – 27%.
Обязательной вакцинации подлежат сотрудники здравоохранения и образования, общепита, торговли, санаторно-курортных организаций, сферы гостеприимства. Привиться от коронавируса должны работники пассажирского транспорта, сферы услуг и быта, ЖКХ, энергетики, соцобслуживания, СМИ и туризма. Действие постановления также распространяется на военных, работников пунктов пропуска через госграницу, членов избирательных комиссий, наблюдателей и учащихся вузов старше 18 лет.
По требованию Роспотребнадзора, вакцинация данных категорий граждан двумя компонентами препарата должна быть завершена до 25 августа 2021 года.
Ранее власти Волгоградской области объявили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан. В их числе работники сферы услуг и торговли, общественного питания, пассажирского транспорта, образования, здравоохранения и соцзащиты.
Темпы вакцинации в России выросли почти в 2 раза
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