В Магаданской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Магаданской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, услуг, транспорта, торговли и общепита.
Соответствующее постановление в понедельник, 26 июля, подписала главный санитарный врач региона Светлана Корсунская.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации", – говорится в документе.
В ведомстве отметили, что за последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 в регионе повысился почти в четыре раза – с 15 до 59%.
Данное требование относится также к тем, кто проводит развлекательные и спортивные мероприятия, к экипажам судов рыбопромыслового комплекса, госслужащим и работникам ЖКХ.
Уточняется, что обязательную вакцинацию должны пройти не менее 60% сотрудников вышеуказанных сфер и предприятий. Первый компонент вакцины необходимо получить до 20 августа, второй – до 15 сентября.
Магаданская область стала сороковым по счету российским регионом, где введена обязательная вакцинация.
Ранее обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан ввели в Ярославской и Архангельской областях. Прививка станет обязательной для работников сферы торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун, фитнес-клубов и бассейнов.
Также нововведение коснется работников сферы бытовых услуг, ЖКХ, почты, МФЦ и транспорта.
Обязательную вакцинацию уже ввели порядка 40 регионов
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