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Регионы

07:23

В Магаданской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

медицина регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Магаданской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, услуг, транспорта, торговли и общепита.

Соответствующее постановление в понедельник, 26 июля, подписала главный санитарный врач региона Светлана Корсунская.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации", – говорится в документе.

В ведомстве отметили, что за последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 в регионе повысился почти в четыре раза – с 15 до 59%.

Данное требование относится также к тем, кто проводит развлекательные и спортивные мероприятия, к экипажам судов рыбопромыслового комплекса, госслужащим и работникам ЖКХ.

Уточняется, что обязательную вакцинацию должны пройти не менее 60% сотрудников вышеуказанных сфер и предприятий. Первый компонент вакцины необходимо получить до 20 августа, второй – до 15 сентября.

Магаданская область стала сороковым по счету российским регионом, где введена обязательная вакцинация.

Ранее обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан ввели в Ярославской и Архангельской областях. Прививка станет обязательной для работников сферы торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун, фитнес-клубов и бассейнов.

Также нововведение коснется работников сферы бытовых услуг, ЖКХ, почты, МФЦ и транспорта.

Обязательную вакцинацию уже ввели порядка 40 регионов

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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