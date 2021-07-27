В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию для части жителей

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти Волгоградской области объявили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"Осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим <...> в сфере: торговли, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты <...>, общественного питания <...>, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты", – говорится в постановлении главного государственного санитарного врача области Ольги Зубаревой.
Также, согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники санатарно-курортной и туристической отраслей, доставщики еды, студенты старше 18 лет и сотрудники администраций.
По требованию Зубаревой, данные категории должны быть привиты первой дозой вакцины к 30 августа, второй – к 30 сентября.
Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Магаданской области для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, услуг, транспорта, торговли и общепита. Соответствующее постановление в понедельник, 26 июля, подписала главный санитарный врач региона Светлана Корсунская.
Обязательную вакцинацию уже ввели порядка 40 регионов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: