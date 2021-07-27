В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию для части жителей

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Власти Волгоградской области объявили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим <...> в сфере: торговли, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты <...>, общественного питания <...>, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты", – говорится в постановлении главного государственного санитарного врача области Ольги Зубаревой.

Также, согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники санатарно-курортной и туристической отраслей, доставщики еды, студенты старше 18 лет и сотрудники администраций.

По требованию Зубаревой, данные категории должны быть привиты первой дозой вакцины к 30 августа, второй – к 30 сентября.

Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Магаданской области для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, услуг, транспорта, торговли и общепита. Соответствующее постановление в понедельник, 26 июля, подписала главный санитарный врач региона Светлана Корсунская.