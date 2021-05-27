Более 7 тыс жителей ЮАО поддержали инициативу о бесплатных лекарствах для пенсионеров

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Больше 7 000 жителей Южного административного округа Москвы поддержали инициативу обеспечить пенсионеров бесплатными лекарствами. Об этом рассказал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев во время открытого урока по скандинавской ходьбе для пожилых людей, который прошел в Бирюлевском дендропарке.

По словам Нифантьева, государство должно способствовать продлению жизни представителей старшего поколения.

"Поэтому я выступил с инициативой обеспечить всех пенсионеров бесплатными лекарствами отечественного производства. И я очень признателен москвичам за поддержку моего предложения", – заявил он.

Нифантьев пояснил, что поддерживать здоровье помогает не только физическая активность, но и различные витамины, а также лекарства для тех, кому они необходимы.

Ранее Нифантьев выступил с предложением построить в Москве 100 новых бассейнов в течение следующих пяти лет.

Было опрошено больше тысячи прохожих в ЮАО. Половина из них идею поддержали.

