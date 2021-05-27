Более 7 тыс жителей ЮАО поддержали инициативу о бесплатных лекарствах для пенсионеров

Фото: depositphotos/gorlovkv
Больше 7 000 жителей Южного административного округа Москвы поддержали инициативу обеспечить пенсионеров бесплатными лекарствами. Об этом рассказал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев во время открытого урока по скандинавской ходьбе для пожилых людей, который прошел в Бирюлевском дендропарке.
По словам Нифантьева, государство должно способствовать продлению жизни представителей старшего поколения.
"Поэтому я выступил с инициативой обеспечить всех пенсионеров бесплатными лекарствами отечественного производства. И я очень признателен москвичам за поддержку моего предложения", – заявил он.
Нифантьев пояснил, что поддерживать здоровье помогает не только физическая активность, но и различные витамины, а также лекарства для тех, кому они необходимы.
Ранее Нифантьев выступил с предложением построить в Москве 100 новых бассейнов в течение следующих пяти лет.
Было опрошено больше тысячи прохожих в ЮАО. Половина из них идею поддержали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: