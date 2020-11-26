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Общество

12:50

В Минздраве заявили о сохранении проблемы с числом новых случаев ВИЧ у россиян

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проблема с количеством впервые выявленных случаев ВИЧ у россиян в возрасте от 23 до 44 лет сохраняется, сообщила помощник главы Минздрава РФ Ляля Габбасова.

"По данным статистических исследований 2019 года мы видим, что у нас эта проблема по впервые выявленным случаям ВИЧ продолжает сохраняться среди людей активного периода жизни в возрасте от 23 до 44 лет", – заявила Габбасова, передает РИА Новости.

В мае столичное управление Роспотребнадзора оценивало ситуацию эпидемиологической обстановки по ВИЧ в Москве как уверенно контролируемую. Этот показатель оценивался как более благоприятный по сравнению с другими мегаполисами развитых стран.

Ранее сообщалось, что в России рассмотрят возможность добавить тест на ВИЧ в минимальный ассортимент аптек. Такой сценарий допускает продажу тестов в вендинговых аппаратах.

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