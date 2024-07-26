Еще 11 поликлиник появятся в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В ТиНАО планируется построить 11 поликлиник. Часть из них уже проектируется и строится. Шесть медучреждений появится за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы, пять – за счет инвесторов. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, за счет города уже возводятся три объекта здравоохранения. Среди них – взрослая поликлиника в Троицке и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное Филимонковского района. Эти здания рассчитаны на 750 посещений в смену.

Также почти завершились строительные работы в детско-взрослой поликлинике на 320 в посещений смену в поселке Марьино Филимонковского района. Сейчас там ведется установка оборудования, уточнил Ефимов. По словам заммэра, еще за счет инвесторов строятся два учреждения. Все возводимые инвесторами объекты предлагается передать городу.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию медучреждение на 475 посещений в смену, которое построит инвестор. Оно появится на территории ЖК в Коммунарке. В 2026-м в этом же районе на территории другого ЖК инвестор хочет возвести детско-взрослую поликлинику, рассчитанную на 520 посещений в смену. До конца 2028-го за счет инвесторов появятся еще по одному зданию в районах Коммунарка, Щербинка и Внуково.

В данный момент три поликлиники находятся на стадии проектирования. Их построят за счет городского бюджета в районах Коммунарка и Внуково.

В свою очередь, руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин указал, что в новых поликлиниках будут работать детские и взрослые врачи основных направлений. В зданиях сделают лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения.

После завершения основных работ специалисты благоустроят прилегающую к объектам территорию, а в самих учреждениях сделают пост охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут условия для маломобильных жителей.

Ранее сообщалось, что готовность нового флагманского центра на базе больницы имени Буянова превысила 90%. Здание площадью около 15 тысяч квадратных метров сможет принимать в сутки 200 экстренных пациентов. В нем поставят свыше 1,2 тысячи единиц нового оборудования для проведения диагностики и лечения.

