Минздрав планирует сделать доступным получение медсправок в электронном виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России планируют упростить получение некоторых медицинских справок в электронном виде. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, уже в этом году в рамках формирования кабинета "Мое здоровье" запланировано реализовать часть функционала цифрового здравоохранения.

"Сегодня уже возможно записаться на вакцинацию, наша задача, помимо вакцинации и записи на прием к врачу, сделать доступным ресурс и получения части медицинских справок уже сегодня", – отметил министр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что бумажные справки об отсутствии по болезни больше не нужно предоставлять в столичные школы – информация будет передаваться в электронном виде.

Также столица уже осенью 2021 года полностью перейдет на электронные медицинские карты в детских поликлиниках.