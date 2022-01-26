В Москве свободны 42% коек для пациентов с COVID-19 – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве свободны 42% коек для пациентов с COVID-19. Об этом рассказала руководитель столичного Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что из-за резкого увеличения числа заболевших вырастет и количество госпитализаций. В этом случае город готов оперативно развернуть резервные мощности. Кроме того, в ближайшие дни в Москве увеличат число коек для больных COVID-19 в детских стационарах.
"Штамм "Омикрон", в отличие от других штаммов, хорошо адаптируется к детям. Дети стали болеть гораздо чаще, чем при предыдущих штаммах. Если раньше мы фиксировали единичные случаи госпитализации, то теперь мы ежедневно фиксируем значительное количество детей, которые госпитализируются", – подчеркнула Ракова.
По ее словам, накануне госпитализировали 132 ребенка. На сегодняшний день в столице развернуты 680 коек, к работе приступает дополнительный корпус на 320 мест в Первой инфекционной больнице. Помимо этого, на следующей неделе состоится открытие корпуса в больнице Сперанского.
Ранее Ракова рассказала, что на "Омикрон"-штамм приходится 80% выявляемых в Москве случаев COVID-19. По ее словам, сейчас в столице ежедневно фиксируются антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. В то же время она подчеркнула, что "Омикрон" не является доминирующим штаммом в статистике госпитализаций, поскольку он реже приводит к пневмонии у заболевших.
На "Омикрон" приходится 80% выявляемых в Москве случаев COVID-19 – Ракова
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