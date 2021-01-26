Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19

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Один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк собирается выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство "Иммофон", способное бороться с COVID-19, сообщает РИА Новости.
По его словам, это средство работает против вирусных заболеваний, восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, когда иммунитет начинает уничтожать свой организм. Специалист напомнил, что именно этот шторм является одной из причин смертности от COVID-19".
Лекарство основано на препарате "Диуцифон", синтезированном в СССР в 1967 году. Он предназначался для лечения проказы и до 2000-х годов входил в список жизненно важных лекарств.
В новом средстве устранили главный недостаток советской разработки – плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Новый препарат предназначен не только для борьбы с COVID-19, но и для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваний легких.
Препарат протестировали уже на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах. По словам разработчика, одна доза препарата будет стоить около тысячи рублей.
Ранее доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин рассказал, что в список нежелательных препаратов при коронавирусе входят два лекарства. В частности, врач не рекомендовал принимать антидиарейные препараты с лоперамидом. Такие медикаменты могут замедлить работу кишечника, тем самым помешав очищению организма от бактерий и воспаления. Вместо этого доктор посоветовал пить воду и не нарушать естественный процесс.
Еще одним нежелательным лекарством при заражении COVID-19 являются ингаляторы. По мнению врача, использовать их можно лишь в случае астмы. Ингаляторы способны навредить сердцу из-за содержания фенилафрина.
В Москве за сутки выявили почти 2 400 новых случаев COVID-19
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