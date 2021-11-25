Биолог исключила "японский сценарий" исчезновения COVID-19 в России

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Повторение "японского сценария" самоликвидации COVID-19 в России практически невозможно, считает профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Об этом пишет "Лента.ру".

Ранее ученые из Японии обратили внимание, что в стране не растет число новых случаев заболевания "Дельта"-штаммом коронавируса. Специалисты из Национального института генетики и Университета Ниигаты предположили, что этот вариант инфекции мог самоуничтожиться из-за многочисленных мутаций.

Как отмечает Баранова, в Японии мог произойти единичный занос "Дельта"-штамма, от которого началось дальнейшее распространение инфекции. В Европе же мутации способны развиваться из множества разных корней. Такое положение дел исключает возможность "поломки" мутации.

"Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует дельта, а других штаммов нет – это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора", – сказала Баранова.

Эксперт пояснила, что подобных секвенсов в данный момент очень немного.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Москвой 24 усомнился в том, что коронавирус может полностью исчезнуть самостоятельно. Медик предположил, что, скорее всего, японцы просто приобрели коллективный иммунитет к "Дельта"-штамму.