Попова заявила об отсутствии данных по уровню антител для защиты от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока неизвестен уровень антител к коронавирусу, защищающий от заражения. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.
"Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим", – заявила глава ведомства.
Ранее инфекционист объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19 среди детей в РФ. По словам Чуланова, подростки и дети стали чаще болеть из-за распространения "Дельта"-штамма. При этом увеличилось и число тяжелых случаев.
За последние сутки в России подтвердили 37 930 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве COVID-19 за тот же период диагностировали в 7 778 случаях.
На сдачу ПЦР-тестов и вакцинацию в столице образовались очереди
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