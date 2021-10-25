Попова заявила об отсутствии данных по уровню антител для защиты от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока неизвестен уровень антител к коронавирусу, защищающий от заражения. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

"Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим", – заявила глава ведомства.

Ранее инфекционист объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19 среди детей в РФ. По словам Чуланова, подростки и дети стали чаще болеть из-за распространения "Дельта"-штамма. При этом увеличилось и число тяжелых случаев.

За последние сутки в России подтвердили 37 930 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве COVID-19 за тот же период диагностировали в 7 778 случаях.