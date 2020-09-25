Гинцбург назвал причины роста заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об основных причинах роста заболеваемости COVID-19. Ученый считает, что количество новых случаев увеличилось из-за нехватки витамина D, транспортного потока, и осенней восприимчивости к болезни.

По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице за последние сутки подтверждено 1 560 новых случаев. Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 40,3% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России нет второй волны коронавируса. Он уточнил, что эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны.

Специалист подчеркнул, что сейчас ситуацию может осложнять наложение друг на друга гриппа и коронавируса. При этом он подчеркнул, что на данный момент никто так и не может определить, как болезни поведут себя друг с другом.

Сергей Собянин, в свою очередь, порекомендовал крупнейшим московским компаниям перевести часть сотрудников на "удаленку", а жителей города старше 65 лет попросил оставаться дома.