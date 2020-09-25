Гинцбург назвал причины роста заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об основных причинах роста заболеваемости COVID-19. Ученый считает, что количество новых случаев увеличилось из-за нехватки витамина D, транспортного потока, и осенней восприимчивости к болезни.
По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице за последние сутки подтверждено 1 560 новых случаев. Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 40,3% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России нет второй волны коронавируса. Он уточнил, что эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны.
Специалист подчеркнул, что сейчас ситуацию может осложнять наложение друг на друга гриппа и коронавируса. При этом он подчеркнул, что на данный момент никто так и не может определить, как болезни поведут себя друг с другом.
Сергей Собянин, в свою очередь, порекомендовал крупнейшим московским компаниям перевести часть сотрудников на "удаленку", а жителей города старше 65 лет попросил оставаться дома.
Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома из-за роста заболеваемости COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: