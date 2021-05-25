Подмосковные врачи запатентовали новый способ лечения рака яичников

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи Московского областного онкологического диспансера получили патент на новый способ лечения рака яичников. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Предлагаемая терапия позволяет бороться с метастазами рака на брюшине.
"Суть методики – прямо во время хирургической операции врачи применяют внутрибрюшную аэрозольную химиотерапию под давлением. Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия – это одна из самых современных и инновационных методик, позволяющая донести лекарство точно в метастазы на брюшине", – объяснили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Российские онкологи официально стали правообладателями изобретения. На данный момент подобный метод применяется в онкогинекологии только в Московском областном онкологическом диспансере в отделении № 5.
Как рассказал заведующий гинекологическим отделением № 5 Московского областного онкологического диспансера Алексей Дзасохов, на 57 операций с внутрибрюшной аэрозольной химиотерапией под давлением не было зафиксировано осложнений.
Планируется, что новый способ лечения метастазов на брюшине при раке яичников, разработанный подмосковными врачами, теперь смогут применять не только в Московской области, но и в целом в стране.
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн ранее рассказал, что ранняя диагностика рака в 90% случаев позволяет излечиться и жить в ремиссии. Специалист также отметил, что из-за пандемии коронавируса в РФ снизилось число проводимых скринингов.
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