Главный онколог Минздрава рассказал, как не пропустить у себя рак

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Свыше 90% пациентов, у которых рак обнаруживают на ранних стадиях, благополучно излечиваются и долгие годы живут в состоянии ремиссии, однако часто заболевание диагностируют слишком поздно. Об этом главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал в интервью РИА Новости.

Он отметил, что к концу 2019 года в России выявляли 436 случаев рака на сто тысяч населения, что является неплохим показателем, однако из-за пандемии коронавируса в медучреждениях стали проводить на 20% скринингов меньше. Тем не менее, ни один диспансер не был закрыт, а помощь онкобольным оказывается в полном объеме.

Каприн с сожалением сообщил, что к концу пандемии во всех странах вырастет выявляемость рака на поздних стадиях.

Что касается вакцинации онкобольных от COVID-19, специалист рассказал, что за три месяца до специального лечения и через три месяца после него больной может прививаться.

Среди наиболее распространенных онкологических заболеваний, которые удается выявить на ранней стадии, врач назвал рак молочной железы, предстательной железы, кожи.

Чтобы не пропустить у себя рак на первой и второй стадии людям необходимо регулярно проходить скрининги, подчеркнул Каприн.

Он отметил, что в ближайшие годы в России удастся нормализовать программы скринингов и четко проводить выборку людей для них.

"Плюс нам нужны собственные радионуклидные препараты, радиофармакология. Мы – ядерная держава и должны выпускать их десятками, а не заниматься туризмом, как это происходит сейчас, когда мы отправляем сырье и получаем обратно просто упакованные препараты", – сказал главный внештатный онколог Минздрава.

Специалист также отметил, что улучшится обучение врачей. Телеконсилиумы, которые стали чаще проводиться из-за пандемии, оказались хорошим инструментом для передачи знаний.

22 мая в столице завершился Московский международный онкологический форум. В числе главных итогов мероприятия – создание Московского онкологического общества и присвоение статуса "московский врач" шести докторам.

