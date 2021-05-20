Проценко: в руках пациента самый важный инструмент успешного лечения – ранняя диагностика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Регулярные обследования являются лучшим способом предотвращения развития болезней, напомнил москвичам главврач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.
"Вопрос простой и сложный одновременно. Сложный для нас, для медиков, он потому, что чаще всего к нам попадают пациенты с запущенными формами онкологических заболеваний, когда возможности медицины очень ограниченны и когда обеспечить успех терапии мы зачастую не можем. Залог успеха связан только с одним – с ранней выявляемостью", – сказал Проценко.
По словам врача, при появлении подозрительных симптомов не нужно откладывать поход в больницу. Например, при беспричинной потере веса или усиленной жажде.
"Это очень важный звонок, чтобы обратиться к доктору внеурочно. Идеология, с которой развивается современная медицина, – это раннее выявление", – отметил врач.
Проценко также призвал не доводить себя до критического состояния, а избежать стационара или реанимации позволят регулярные обследования и чекапы.
Ранее главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, у каких людей выше риск заболеть раком.
Пройти медобследование теперь можно в 58 центрах госуслуг
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: