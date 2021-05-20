Проценко: в руках пациента самый важный инструмент успешного лечения – ранняя диагностика

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Регулярные обследования являются лучшим способом предотвращения развития болезней, напомнил москвичам главврач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.

"Вопрос простой и сложный одновременно. Сложный для нас, для медиков, он потому, что чаще всего к нам попадают пациенты с запущенными формами онкологических заболеваний, когда возможности медицины очень ограниченны и когда обеспечить успех терапии мы зачастую не можем. Залог успеха связан только с одним – с ранней выявляемостью", – сказал Проценко.

По словам врача, при появлении подозрительных симптомов не нужно откладывать поход в больницу. Например, при беспричинной потере веса или усиленной жажде.

"Это очень важный звонок, чтобы обратиться к доктору внеурочно. Идеология, с которой развивается современная медицина, – это раннее выявление", – отметил врач.

Проценко также призвал не доводить себя до критического состояния, а избежать стационара или реанимации позволят регулярные обследования и чекапы.

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