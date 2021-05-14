Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу

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Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал о симптомах, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. К ним специалист отнес вздутие живота и боли в желудке, сообщает "Пятый канал".
"Боли нередко могут сопровождаться нарушением стула. Это может быть диарея, запоры или чередование. Для того чтобы определить причину, необходимо пройти определенный ряд обследований: анализы кала, анализы крови", – добавил он.
Специалист отметил, что чаще всего на данные симптомы люди просто не обращают внимания. Однако Зиннатуллин рекомендовал не игнорировать их, так как причин, из-за которых может заболеть живот, – множество.
"Одной из самых частых жалоб, с которыми обращаются пациенты гастроэнтерологического профиля к врачу, является вздутие живота. Не только нарушение микрофлоры может приводить к повышенному газообразованию, но и работа других органов. Например, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря", – пояснил врач.
Ранее эксперт рассказал о лучшем напитке для запивания еды. По мнению специалиста, для этого подойдет вода, но не холодная.
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