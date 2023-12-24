Правительство утвердило изменения в субсидиях по программе здравоохранения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Кабмин РФ утвердил изменения в распределении субсидий регионам для реализации проектов государственной программы "Развитие здравоохранения" на 2024 и 2025 годы. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", – отмечается в сообщении.

Проект распоряжения направили на софинансирование расходов регионов страны, которые появились при реализации проектов.

Ранее Москва заключила соглашения о распространении действия программы пилотирования инноваций на российские регионы. Как отметила заммэра Наталья Сергунина, лучшие разработки будут использовать в Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Кировской и Ярославской областях.

В качестве эксперимента попробуют использовать восемь перспективных инноваций. В случае успеха их начнут применять на базе организаций-заказчиков.

До этого девять разработок новых резидентов городского 5G-демоцентра протестировали в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Новые изобретения будут использоваться в образовании, медицине и городском хозяйстве. Впервые за время работы столичной 5G-лаборатории часть выступлений прошла в виртуальной реальности.

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