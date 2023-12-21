Действие московской программы пилотирования инноваций распространится на регионы

Фото: пресс-служба ДПиИР

Москва заключила соглашения о распространении действия программы пилотирования инноваций на российские регионы. Как отметила заммэра Наталья Сергунина, лучшие разработки будут использовать в Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Кировской и Ярославской областях.

Данная программа реализуется в Москве с 2019 года. Она позволяет оценить эффективность новых технологий на практике и получить обратную связь.

"За четыре года к проекту присоединилось 240 городских и коммерческих площадок. Тестирование прошли 367 разработок, 145 из них – с января, еще 80 – в процессе. Каждый четвертый продукт по итогам испытаний внедряется в учреждениях и на предприятиях Москвы", – добавила она.

Сергунина уточнила, что общая сумма контрактов составляет более миллиарда рублей.

По ее словам, в качестве эксперимента попробуют использовать восемь перспективных инноваций. В случае успеха их начнут применять на базе организаций-заказчиков.

Так, Ярославский государственный университет стал первой региональной площадкой. На базе высшего учебного заведения испытывают сразу две разработки: интернет-платформу для групповых занятий и систему контроля микроклимата в помещениях. Первая технология используется для проведения семинаров по видеосвязи, а вторая – способна анализировать окружающую среду и управлять кондиционерами и другими устройствами для обеспечения комфортного микроклимата.

В Сочи планируют применить технологию "Говорящий город", которая создана для того, чтобы помочь слабовидящим перемещаться по улицам и общественным пространствам. В свою очередь, Ямало-Ненецкий автономный округ заинтересован в разработках для развития системы здравоохранения.

Ранее девять разработок новых резидентов городского 5G-демоцентра протестировали в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Новые изобретения будут использоваться в образовании, медицине и городском хозяйстве. Впервые за время работы столичной 5G-лаборатории часть выступлений прошла в виртуальной реальности.

Департамент информационных технологий бесплатно предоставляет все оборудование, чтобы разработчики смогли проверить эффективность своих продуктов в сетях связи 5G.



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