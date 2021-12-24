Главврач Филатовской больницы рассказал о чудесах во время пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал о чудесных случаях выздоровления тяжелых пациентов в пандемию коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Чудес у нас было немало. Это в первую очередь пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии, с почти 100% поражением легочной ткани, которые прошли все подачи кислорода и дошли до ЭКМО, справились с болезнью", – заявил медик.
По мнению Вечорко, про такие случаи можно сказать, что люди буквально второй раз родились на свет.
В России за последние сутки выявили 24 703 новых случая коронавируса. Выздоровели 41 213 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией.
В Москве подтвердились 2 126 новых случаев COVID-19. Госпитализация потребовалась 756 пациентам. Еще 2 772 пациента за отчетный период выздоровели.
В Москве выявили 2 126 новых случаев COVID-19
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