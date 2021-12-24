Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:32

Главврач Филатовской больницы рассказал о чудесах во время пандемии

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал о чудесных случаях выздоровления тяжелых пациентов в пандемию коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Чудес у нас было немало. Это в первую очередь пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии, с почти 100% поражением легочной ткани, которые прошли все подачи кислорода и дошли до ЭКМО, справились с болезнью", – заявил медик.

По мнению Вечорко, про такие случаи можно сказать, что люди буквально второй раз родились на свет.

В России за последние сутки выявили 24 703 новых случая коронавируса. Выздоровели 41 213 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией.

В Москве подтвердились 2 126 новых случаев COVID-19. Госпитализация потребовалась 756 пациентам. Еще 2 772 пациента за отчетный период выздоровели.

В Москве выявили 2 126 новых случаев COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать