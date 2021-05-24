Аллерголог развенчала десять популярных мифов

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Аллергические заболевания не только снижают качество жизни, но и ослабляют иммунитет, делая человека более расположенным к различным вирусам. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО МЗ РФ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Она развенчала 10 мифов об аллергии. Так, по ее словам, это заболевание не возникает только в детстве. Пик аллергопатологии приходится на самые продуктивные годы человека. Так, например, сезонный аллергический ринит, которым в России страдает четверть населения, чаще всего поражает людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Кроме того, врач отметила, мифом является утверждение, что частота развития аллергии не зависит от географии проживания. Как отметила специалист, аллергический ринит в РФ, например, чаще встречается в южных регионах (Краснодарский край, Ставрополье, Астраханская и Ростовская области и др.), где сезон цветения более продолжительный.

"Однако в силу глобального потепления география распространенности поллиноза (аллергия на цветение) постоянно расширяется. Тем не менее не все зависит от климата, поскольку известно, что аллергические патологии также часто возникают в экологически неблагоприятных регионах", – рассказала эксперт.

Третьим мифом является то, что поллиноз длится недолго, максимум месяц. По словам специалиста, это не так.

"Ведь есть несколько сезонов пыления деревьев и трав, и все больше становится пациентов, которые реагируют не на одно или несколько цветущих растений, а сразу на все. Например, в марте начинают пылить деревья, а в октябре все еще кое-где цветут сорные травы. Таким образом, сезонный поллиноз может продолжаться в течение полугода", – уточнила Ненашева.

Кроме того, четвертым мифом является то, что аллергия и коронавирус похожи по симптомам. Врач уточнила, что он возник потому, что начало пандемии COVID-19 совпало с периодом поллиноза, и в настоящее время третья волна происходит, когда цветут растения. К тому же аллергические проявления и признаки ОРВИ действительно часто похожи.

"Тем не менее спутать аллергический ринит и COVID-19 довольно сложно. Симптомы у них все же разные. Например, потеря обоняния и вкуса при аллергии встречается крайне редко, а при COVID-19 – часто. Одышки и лихорадки, обычных для коронавируса, при аллергии не бывает. И наоборот, ринорея (насморк) и чихание, а также слезотечение и конъюнктивит для COVID-19 – нетипичные симптомы", – отметила Ненашева.

Также она рассказала, что аллергики не переносят коронавирус тяжелее остальных. По ее словам, исследования говорят об обратном. Известно, что исключением являются только пациенты с тяжелой и неконтролируемой бронхиальной астмой.

Помимо этого, как рассказала врач, пыльца растений может являться переносчиком вирусных частиц. Она добавила, что таких доказательств нет.

"Однако есть исследование, подтверждающее связь между длительно (более 4 дней) сохранявшимся высоким уровнем концентрации в воздухе пыльцы и более высоким риском заражения COVID-19. Видимо, это можно объяснить тем, что пыльца нарушает местный иммунитет слизистых оболочек", – рассказала аллерголог.

Она также добавила, что во время эпидемии коронавируса пациенты не должны немедленно прекратить применение лекарств от аллергии.

"Все противоаллергические препараты надо продолжать принимать, чтобы не терять контроль над аллергическим заболеванием. Особенно важен контроль над симптомами бронхиальной астмы, поэтому прием препаратов (ингаляционных кортикостероидов и комбинированных лекарств) надо продолжать, а при необходимости можно даже увеличивать дозировки", – уточнила специалист.

Следующим мифом, который развенчала врач, оказалось то, что страдающим аллергией на яйца и молоко прививаться от коронавируса категорически запрещено. По ее словам, делать прививку стоит в том случае, если в данное время у пациента нет обострения аллергического заболевания, то есть отсутствуют различные симптомы.

Миф № 9: если аллергик, у которого в данное время нет обострения, все-таки решил сделать прививку от коронавируса, за день до укола ему необходимо начать прием антигистаминных препаратов или глюкокортикостероидов.

По словам медика, пациенты, у которых аллергия находится в состоянии полного или частичного контроля, не нуждаются ни в какой премедикации.

Также врач рассказала, что людям с аллергией есть смысл прививаться от коронавируса. Они переносят прививку так же, как и другие люди.

Ранее французские ученые установили, что вакцинация против сигнальных молекул интерлейкина может защитить лабораторных мышей от астмы, которая была вызвана аллергией как минимум на 11 недель.

Исследователи выразили надежду, что их открытие поможет создать эффективный препарат, защищающий миллионы людей от ежегодных обострений аллергической астмы.