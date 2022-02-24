Минздрав РФ утвердил новый порядок выдачи медкнижек

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С 1 сентября 2023 года в России начнет действовать новый порядок и форма выдачи работникам личных медицинских книжек. Это следует из приказа Минздрава, опубликованного на портале правовой информации.

До осени 2023 года выдача медкнижек будет осуществляться по действующему порядку. Затем их оформление переведут в формат электронного документа, уточнили в ведомстве.

Так, работники смогут самостоятельно подавать заявления на получение электронной медкнижки через портал госуслуг. После этого им потребуется выбрать подходящее медучреждение и пройти в нем медосмотр, объяснили в Минздраве.

Ранее Минздрав утвердил новой порядок выдачи медсправок для водителей с 1 марта 2022 года. Он предусматривает увеличение числа обследований для граждан после лишения прав или отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности.

